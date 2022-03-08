Российский гимнаст Куляк может быть оштрафован или отстранен после этапа Кубка мира. Он вышел на награждение с буквой Z на форме

Фонд гимнастической этики сообщил о возможных санкциях в отношении российского гимнаста Ивана Куляка.

Ранее на этапе Кубка мира в Дохе спортсмен занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. На награждение Куляк вышел с буквой Z, наклеенной на форму. Сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) передала дисциплинарное дело против россиянина в Фонд гимнастической этики.

В частности, Куляку в зависимости от итогов рассмотрения дела грозит в том числе предупреждение, денежный штраф или отстранение от соревнований на неопределенный срок.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»