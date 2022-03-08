НХЛ приостановила отношения с КХЛ, но продолжит уважать контракты игроков.

НХЛ приостановила отношения с , но продолжит уважать контракты игроков.

В понедельник НХЛ официально уведомила КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании.

В записке, распространенной среди генеральных менеджеров в понедельник, НХЛ потребовала от команд «немедленно прекратить все отношения [прямые или косвенные] с КХЛ и клубами КХЛ [и всеми их представителями], а также с агентами игроков, которые базируются и продолжают вести бизнес в России».

Приостановление действия меморандума о взаимопонимании НХЛ с КХЛ также привело к «прекращению общения между соответствующими сотрудниками» двух лиг.

Ожидается, что эта ситуация окажет влияние на трансферную политику клубов НХЛ в части подписания свободных агентов из КХЛ. При этом командам по-прежнему разрешено это делать, если игроки свободны от контрактных обязательств.

НХЛ уведомила КХЛ, что «продолжит соблюдать существующие и будущие контракты с клубами КХЛ», хотя у нее больше не будет возможности напрямую проверять статус контрактов.

«У нас будет лишь ограниченная контрактная информация об игроках КХЛ», – сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Чтобы подписать игрока из КХЛ, заинтересованная команда НХЛ должна узнать, истекает ли у игрока контракт согласно последней доступной информация из КХЛ.

Кроме того, нужно будет предоставить «независимые письменные доказательства, подтверждающие, что игрок полностью свободен от любых и всех потенциально конфликтных контрактных обязательств в КХЛ на сезон-2022/23 и далее».

При этом команды НХЛ могут продолжать общаться со своими российскими проспектами, а также их агентами в Северной Америке.

Что касается драфта НХЛ-2022, то у клубов есть вопросы по поводу возможного выбора россиян из-за опасений, что США и Канада могут не предоставить им рабочие визы.

Ранее НХЛ остановила действие прав на трансляции матчей в России, а также работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разорвала все отношения с бизнес-партнерами в России