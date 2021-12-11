«Спартак» уволит Руя, «Ман Сити» выиграл 7:0, «Бавария» – зимний чемпион, состав России на МЧМ-2022, рекорд Карри по 3-очковым и другие новости утра

1. «Спартак» решил уволить Руя Виторию. Официально об уходе португальского тренера объявят в ближайшее время.

2. НХЛ. «Флорида» без Бобровского была разгромлена «Оттавой» (2:8), «Филадельфия» крупно обыграла «Нью-Джерси» (6:1), у Проворова 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

3. В 17-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Лидс» (7:0), «Астон Вилла» Стивена Джеррарда победила «Норвич» (2:0).

4. Трансферные новости. Юри Алберто готов перейти в «Зенит», за лучшего бомбардира «Интернасьонала» могут заплатить около 20 млн евро с учетом бонусов. Правда, есть данные, что это альтернативный вариант, а приоритет – Артур Кабрал из «Базеля», лучшего бомбардира Лиги конференций оценивают в 11+3 млн евро. «Спартаку» интересен правый защитник «Ростова» Боженов, сейчас он арендован «Химками».

«Реал» отложит подписание контракта с Мбаппе до марта из-за матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Парижане не сдаются и предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе, форвард примет решение о будущем летом. Лапорта обсудил переход Холанда на встрече с Райолой, президент «Барсы» попросил агента снизить комиссию. А пока Кавани – приоритетный трансфер для каталонцев зимой.

5. «Бавария» в очередной раз стала зимним чемпионом Германии, крупно обыграв «Штутгарт» (5:0) в 16-м туре. Гнабри сделал хет-трик и отдал 2 голевых паса за 75 минут, приняв участие во всех голах. Левандовски сделал дубль и еще нарастил свой отрыв в списке лучших бомбардиров 2021 года (68 голов), Лео Месси где-то очень далеко.

6. Госдума приняла закон о выплатах школам от спортсменов младше 23 лет при переходе в иностранные клубы. А также принят закон об инсайдерской информации в спорте.

7. Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки – нет.

8. «Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны. Основное время закончилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:2.

9. НБА. «Голден Стэйт» обыграли «Нью-Йорк», Карри установил абсолютный рекорд по числу трехочковых в истории. Все результаты дня – здесь.

10. Месси, Роналду, Левандовски, Жоржиньо, Мбаппе, Бускетс, Алвес, Альба и другие игроки претендуют на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА.

11. Норвежский шахматист Магнус Карлсен может отказаться от участия в следующем матче на первенство мира, если его соперником будет не Алиреза Фиружа.

12. Защитника «Бенфики» Николаса Отаменди ограбили в его доме в присутствии семьи, преступники надели аргентинцу ремень на шею и украли деньги и драгоценности. У фаната остановилось сердце во время матча «Рома» – «Специя», его реанимировали с помощью дефибриллятора.

13. Бывший чемпион UFC в легком весе и владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство.

14. АПЛ запустила базу данных тренеров из этнических меньшинств и тренеров-женщин. Цель – увеличение разнообразия в клубах.

15. Хохряков оштрафован на миллион рублей суммарно после хита против Воронкова.

16. Двукратная олимпийская чемпионка Кэндис Паркер объявила, что ее жена, российская баскетболистка Анна Петракова, ждет ребенка.

17. 🦁 Полузащитник «Зенита» Малком набил на спину льва со львятами.

Цитаты дня:

«Кубок России – проходные старты, не более. Спортсменам они интересны, министерствам спорта – нет». Тренер из Красноярского края о биатлоне в регионах

Слуцкий о том, что не нравится в России: «Коррупция, желание выслужиться. Власть приучила, что может прилететь, и люди думают, как бы угодить»

Леонид Слуцкий: «Навальный выглядит жертвой политических игр для обывателя. Я не знаю, насколько он нарушал или не нарушал закон»

Джон Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире, очень умный человек. Его наследие в «Челси» будет жить вечно»

Алена Косторная: «Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года»

Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграл абсолютно честно, разговоры об украденной победе Хэмилтона – чушь»

Василий Уткин: «Fan ID делает невозможным спонтанный поход на футбол. Это серьезная проблема»