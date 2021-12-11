«Кубок России – проходные старты, не более. Спортсменам они интересны, министерствам спорта – нет». Тренер из Красноярского края о ситуации с биатлоном в регионах

Тренер сборной Красноярского края по биатлону Людмила Панова рассказала о ситуации с финансированием в регионах, а также о проблемах с составом участников на Кубке России.

Ранее сборная Красноярского края выиграла эстафету на втором этапе Кубка России в Тюмени, однако гонку пробежали лишь две команды.

– Куда делись все биатлонистки?

– Во многих регионах проблемы с финансированием. Поэтому они ездят только на основные старты — «Ижевскую винтовку» и чемпионат России. Кубок России особо ничего не дает. Проходные старты, не более того.

Тренерам и спортсменам он интересен, местным министерствам спорта – вообще нет. Многим регионам дают квоту: три мальчика плюс три девочки. Взрослые или юниоры – неважно. Ну, люди выворачиваются как могут.

Кто-то ездит за свой счет, кто-то пытается найти спонсоров, но это почти нереально. Ну и в целом набрать биатлонную команду по нынешним временам очень сложно. Особенно взрослую и из девочек.

– Почему?

– Если ты не попал во взрослую сборную, единственная возможность не сидеть у родителей на шее — это ставка спортсмена-инструктора. У нас в регионе все спортсмены сидят на этих ставках.

Но в некоторых регионах такой возможности нет. И получается, что если ребята еще могут устроиться в органы, в тот же ЦСКА, и там получать какую-то поддержку, то у девочек вообще без вариантов.

– Ваша сборная Красноярского края ездит по этапам Кубка России за свои деньги?

– Нам оплачивает ЦСП и «Академия биатлона». У нас таких проблем, как в других регионах, нет. Поэтому и команда самая многочисленная – в Тюмени мы бежали эстафету двумя юниорскими командами и одной женской. Всего 13 человек привезли!

– Почему тогда в Чайковском у вас даже одной женской эстафеты не набралось?

– Люди болеют. Мы привезли пятерых спортсменок, из них двое заболели. Стараемся лидеров беречь, при любых проблемах со здоровьем на старт не ставим, – рассказала Панова.

«Когда мы закончим – кто бегать-то будет?» Беда в биатлоне: на эстафету вышли 2 команды со всей России