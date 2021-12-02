Василий Уткин: «Fan ID делает невозможным спонтанный поход на футбол. Это серьезная проблема»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о введении Fan ID для болельщиков в РПЛ.

«Самая большая и серьезная проблема Fan ID в том, что его введение делает невозможным спонтанный поход на футбол.

У нас в городах пяти есть команды, на которые с удовольствием приехали бы посмотреть из других краев. Многие люди хотели бы когда-нибудь в жизни оказаться на «Спартаке», например.

А если для этого придется оформлять специальный документ, да еще и на всю семью... Это же очень серьезная проблема», – сказал Уткин в интервью на YouTube-канале «Редакция».

«Вредительский закон о Fan ID». Депутаты Госдумы, проголосовавшие против паспортов болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные