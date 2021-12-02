Василий Уткин: «Fan ID делает невозможным спонтанный поход на футбол. Это серьезная проблема»

Журналист и блогер высказался о введении Fan ID для болельщиков в .

«Самая большая и серьезная проблема Fan ID в том, что его введение делает невозможным спонтанный поход на футбол.

У нас в городах пяти есть команды, на которые с удовольствием приехали бы посмотреть из других краев. Многие люди хотели бы когда-нибудь в жизни оказаться на «Спартаке», например.

А если для этого придется оформлять специальный документ, да еще и на всю семью... Это же очень серьезная проблема», – сказал Уткин в интервью на YouTube-канале «Редакция».

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