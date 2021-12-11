«Спартак» решил уволить Виторию. Официально объявят сегодня-завтра

Теги Спартак премьер-лига Россия Руй Витория Спорт-Экспресс Футбол

Тренер Руй Витория больше не будет работать в «Спартаке».

Руководство красно-белых приняло решение об увольнении португальца, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сейчас клуб ведет переговоры с юристами Витории о деталях расторжения контракта. Официально об отставке тренера будет объявлено во вторник вечером или в среду.

Витория возглавил «Спартак» в мае. При нем клуб провел 26 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

«Спартак» под руководством Витории занял первое место в группе C Лиги Европы-2021/22 и вышел в 1/8 финала. В чемпионате России команда занимает 9-ю позицию по итогам 18 туров.

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