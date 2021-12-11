Левандовски забил 68 голов в 2021 году, Мбаппе – 49, Холанд – 47, Роналду – 46, Бензема – 45, Месси – 43

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски результативно проводит 2021 год.

В матче 16-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (5:0) поляк сделал дубль. Это позволило ему довести число мячей, забитых в 2021 году, до 68.

Левандовски – безоговорочный лидер по этому показателю. На втором месте по числу голов в 2021 году идет форвард «ПСЖ» , забивший 49 мячей.

Далее следуют нападающий Эрлинг Холанд (47), форвард (46) и нападающий Карим Бензема (45).

На счету форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в этом году 43 мяча.

С полной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться по ссылке.