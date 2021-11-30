Кавани – приоритетный трансфер для «Барсы» зимой

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«Барселона» хочет усилить атаку по ходу зимнего трансферного окна.

По данным Diario Sport, форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани – приоритетный трансфер для каталонцев.

Перед оформлением сделки «Барселона» оценит физическое состояние уругвайца. Если сине-гранатовые решат, что футболист преодолел череду травм, то сделают предложение о его трансфере.

Кроме того, каталонский клуб хочет усилиться вингером. Приоритет «Барсы» на эту позицию – полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

В этом сезоне 34-летний игрок провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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