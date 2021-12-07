Победы «Ливерпуля», «МЮ», «Челси», серебро россиян в биатлоне и лыжах, чудо-голы Заболотного и Златана и другие новости утра

1. В 16-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (1:0), «Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» Джеррарда (1:0), «Челси» взял верх над «Лидсом» (3:2) благодаря дублю Жоржиньо с точки, «Арсенал» разобрался с «Саутгемптоном» (3:0), а «Манчестер Юнайтед» в гостях был сильнее «Норвича» (1:0) благодаря голу Роналду с пенальти.

2. 🥈 Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, победили шведки, француженки – третьи. Фийон-Майе выиграл гонку преследования у мужчин, Жаклен – 2-й, Томшин поднялся на 10-е место, стартовав 47-м, Латыпов – 12-й.

3. В 18-м туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Арсенал» (2:0) в мороз, Заболотный забил два гола, один – пяткой с лета! «Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0) – 17-летний Пиняев забил первый гол в РПЛ, болельщик «Крыльев» умер на стадионе. «Ростов» был разгромлен «Уралом» (1:4).

4. 🥈 Устюгов завоевал серебро в спринте свободным стилем на Кубке мира по лыжам в Давосе, выиграл Клэбо, Терентьев – 7-й, Большунов снялся из-за простуды и пропустит индивидуальную гонку. У женщин Далквист выиграла коньковый спринт, Фандрих – 2-я, Непряева – 7-я, Ступак – 11-я.

5. В 17-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» (1:1), «Милан» едва спасся от поражения в матче с «Удинезе» (1:1) – 40-летний Ибрагимович забил ударом через себя на 92-й минуте, это его 300-й гол в топ-5 лиг. «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Салернитану» (4:0).

6. Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 20-й.

7. В 15-м туре чемпионата Германии «Бавария» победила «Майнц» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в игре с «Бохумом» (1:1) – разрыв между лидерами Бундеслиги вырос до 6 очков. «РБ Лейпциг» в первом матче при Доменико Тедеско разгромил «Боруссию» Менхенгладбах (4:1).

8. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало» (3:2 Б), Овечкин вновь без гола, но с передачей. «Сент-Луис» обыграл «Монреаль» (4:1), Бучневич набрал 1+1, а Тарасенко дважды ассистировал партнерам. Все результаты дня – здесь.

9. НБА. «Вашингтон» уступил «Юте» и другие результаты.

10. Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе, победив Умара Саламова на вечере бокса в Екатеринбурге.

11. «Сибирь» потерпела поражение от «Трактора» (2:4) в единственном матче игрового дня КХЛ.

12. Надыршина победила в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира, у Соболева бронза.

13. Координатора академии «Барселоны» обвиняют в сексуальном насилии над мальчиками и девочками. Он мастурбировал с подростками, трогал ягодицы и делал прочие мерзкие вещи. Есть 60 свидетелей.

14. UFC 269. Кара-Франс победил Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде и другие результаты.

Цитаты дня:

Макс Ферстаппен: «Я хочу не выбивать Хэмилтона, а победить. Выступай я за рулем его машины – судьба титула уже была бы решена»

Медведева о том, что в интервью назвала болельщиков тупыми: «Не помню, чтобы такое говорила. И не считаю нужным это пояснять»

Черданцев о морозах: «У «Зенита» стадион с крышей, а в декабре ставят матч в Москве. Ну какое удовольствие от такого футбола?»

Хави: «В «Барсе» недостаточно играть на 6 из 10, нужно стремиться к совершенству. Тут не ставят низкую планку»

Торторелла о лакросс-голах: «За это оторвали бы голову в 2000-х. Не уверен, что это хорошо для хоккея»