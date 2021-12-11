Слуцкий о том, что не нравится в России: «Коррупция, желание выслужиться. Власть приучила, что может прилететь, и люди думают, как бы угодить»

Главный тренер рассказал, что ему не нравится в России.

– Есть ли какие-то вещи, которые вас не устраивают в современной России?

– Я думаю, что каждого человека в любом государстве что-то не устраивает.

– Вас что не устраивает?

– Меня не устраивает коррупция. Желание выслужиться – очень много подобострастия и домысливания того, чего на самом деле не существует.

Когда мы имеем дело с проблемами в судействе, или я вам рассказывал про федерацию, которая осудила открытие моей школы, или я строю стадион – каждый день куча каки-то проблем, форс-мажоров. Я понимаю, что это не государство сделало нас безалаберными, безответственными.

Мы очень много пытаемся домысливать того, чего не происходит. Это и проблема людей, и, может быть, проблема власти, что она приучила к тому, что может прилететь. И люди вольно или невольно задумываются, а как бы угодить, а угождать и не нужно.

– Такая самоцензура.

– Да. Вот эти вещи. Я пожил в Голландии. Я очень люблю Россию. Мне кажется, что мы во многом сильнее. Но когда я прихожу в их местный собес – там чай, кофе, бутерброды. Ты говоришь: «Ничего себе вы тут хорошо устроились». А тебе говорят: «А это мы платим налоги государству».

Там такая позиция, что государство обязано. А у нас позиция такая, что многие люди рвутся во власть, особенно местечковые, чтобы что-то урвать. А за рубежом это прямо очень ответственная должность, где ты отвечает перед людьми за все решения, которые принимаешь.

– А как вы думаете, почему такая разница в отношении?

– Ну, это же историческая разница. Я сейчас не хочу говорить, что вы росли с золотой ложкой во рту.

Но в Советском Союзе всегда были несуны. Если ты работаешь на офсетной фабрике – ты бумагу заберешь, она тебе не нужна, но все равно возьмешь. Если делаешь арматуру – ты арматурину эту припрешь домой. Потому что вроде как ничье, можно взять. Зачем тебе это надо – непонятно, но пусть будет.

– То есть хватательный рефлекс.

– Да. И вот он уже как-то передался дальше. Плюс многие люди, я даже про местечковый уровень, они, попадая во власть, пытаются решить свои вопросы.

И из-за того, что мы традиционно неактивны на выборах, у нас нет большого количества альтернатив, поэтому все так и продолжается. А на самом деле наши люди заслуживают гораздо большего, – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.