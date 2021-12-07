Отаменди ограбили в собственном доме в присутствии семьи. Преступники надели ему ремень на шею и украли деньги и драгоценности

Теги высшая лига Португалия Бенфика происшествия Николас Отаменди контент Футбол

Защитника «Бенфики» Николаса Отаменди ограбили в его собственном доме.

Ранним утром понедельника 4 грабителя напали на аргентинца вскоре после того, как он с семьей вернулся домой с матча с «Фамаликаном» (4:1).

По информации Correio da Manha, злоумышленники заставили Отаменди открыть дверь, связали и затянули ему ремень на шее.

После этого преступники ограбили дом, где находились жена и сын футболиста, и вынесли деньги, драгоценности и часы.

«Бенфика» подтвердила факт нападения и отметила, что футболист и его семья не пострадали.

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