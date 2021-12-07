Отаменди ограбили в собственном доме в присутствии семьи. Преступники надели ему ремень на шею и украли деньги и драгоценности

Защитника «Бенфики» Николаса Отаменди ограбили в его собственном доме.
Ранним утром понедельника 4 грабителя напали на аргентинца вскоре после того, как он с семьей вернулся домой с матча с «Фамаликаном» (4:1).
По информации Correio da Manha, злоумышленники заставили Отаменди открыть дверь, связали и затянули ему ремень на шее.
После этого преступники ограбили дом, где находились жена и сын футболиста, и вынесли деньги, драгоценности и часы.
«Бенфика» подтвердила факт нападения и отметила, что футболист и его семья не пострадали.