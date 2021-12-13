Алена Косторная: «Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года»

Чемпионка Европы Алена Косторная в инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку.

Спортсменка сломала запястье и не выступит на чемпионате России, который будет отборочный стартом на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

«Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют; всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня.

Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года.

Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все, что угодно, но я знаю, что все смогу!

С любовью, ваша Алена Косторная», – написала фигуристка.

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