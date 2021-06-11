Хохряков оштрафован на миллион рублей суммарно после хита против Воронкова

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Петр Хохряков Дмитрий Воронков деньги Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков выплатит миллион рублей по итогам матча чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Хоккеист во втором периоде выполнил силовой прием против Дмитрия Воронкова и был дисквалифицирован на пять матчей в общей сложности.

400 тысяч рублей на Хохрякова наложили в Спортивно-дисциплинарном комитете. Еще 600 тысяч рублей он получил, исходя из регламента – за пять пропущенных игр, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Воронков, напомним, получил травму, его увезли со льда на носилках. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение мозга, он терял сознание, его отправили в больницу. Дмитрий пропустит около месяца.

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Опрос

Хохрякова дисквалифицировали на 4 матча за хит на Воронкове. Справедливо?
6693 голосa
Да, все по делу
27%
КХЛ
Можно было и больше матчей дать
16%
Дмитрий Воронков
Нет, должно быть меньше игр
15%
Салават Юлаев
Какая дисквалификация? Там чистый силовой
42%
Петр Хохряков

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