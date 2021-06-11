Хохряков оштрафован на миллион рублей суммарно после хита против Воронкова

Нападающий выплатит миллион рублей по итогам матча чемпионата против .

Хоккеист во втором периоде выполнил силовой прием против и был дисквалифицирован на пять матчей в общей сложности.

400 тысяч рублей на Хохрякова наложили в Спортивно-дисциплинарном комитете. Еще 600 тысяч рублей он получил, исходя из регламента – за пять пропущенных игр, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Воронков, напомним, получил травму, его увезли со льда на носилках. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение мозга, он терял сознание, его отправили в больницу. Дмитрий пропустит около месяца.

Жесткий силовой прием на 4 матча бана (+1 дополнительно): потасовка и носилки. Сборная России осталась без игрока на Евротур