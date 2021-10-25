Кубок Марадоны. «Барселона» уступила «Бока Хуниорс» по пенальти

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Аргентина Бока Хуниорс товарищеские матчи (клубы) результаты Диего Марадона Ферран Жуджла Эксекиэль Себальос Футбол

«Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны, который был сыгран в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, выступавшем за оба клуба.

Основное время закончилось вничью со счетом 1:1 – по голу забили Ферран Жуджла и Эксекиэль Себальос, в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:2.

Кубок Марадоны

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Барселона Испания – Бока Хуниорс Аргентина 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:6
Дата проведения
14 декабря, 20.00, «King Saud University Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 50 Жуджла, 1:1 – 77 Себальос.
БарселонаНето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).
Бока ХуниорсРосси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6.
Предупреждения:
Искьердос (56), Матеус Перейра (69).

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные