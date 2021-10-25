Кубок Марадоны. «Барселона» уступила «Бока Хуниорс» по пенальти

проиграла в матче за Кубок Марадоны, который был сыгран в память о легендарном аргентинском футболисте , выступавшем за оба клуба.

Основное время закончилось вничью со счетом 1:1 – по голу забили и , в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:2.

Кубок Марадоны

Эр-Рияд, Саудовская Аравия