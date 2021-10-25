Кубок Марадоны. «Барселона» уступила «Бока Хуниорс» по пенальти

«Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны, который был сыгран в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, выступавшем за оба клуба.
Основное время закончилось вничью со счетом 1:1 – по голу забили Ферран Жуджла и Эксекиэль Себальос, в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:2.
Кубок Марадоны
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.00, «King Saud University Stadium»
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Барселона –
Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).
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Бока Хуниорс –
Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6.
- Предупреждения:
- Искьердос (56), Матеус Перейра (69).