Повторная жеребьевка 1/8 ЛЧ, «Зенит» против «Бетиса» в ЛЕ, крах «Спартака» в Сочи, Косторная пропустит ЧР из-за травмы, 5 матчей для Хохрякова и другие новости утра

1. Жеребьевку 1/8 финала ЛЧ пришлось проводить дважды: первый результат был признан недействительным из-за ошибок с программным обеспечением. Что пошло не так? «МЮ» свели с «Вильярреалом», хотя они играли в группе, а среди соперников «Атлетико» не было «МЮ», но был «Ливерпуль» – тоже играли в группе. По итогам повторной жеребьевки сформировались следующие пары: «Реал» сыграет с «ПСЖ», «Ливерпуль» – с «Интером», «МЮ» – с «Атлетико», «Юве» выпал «Вильярреал», «Ман Сити» – «Спортинг».

Кстати, «Реал» был против повторной жеребьевки ЛЧ целиком – клуб считает, что в их паре с «Бенфикой» ошибки не было.

Кроме того, был представлен мяч плей-офф и финала ЛЧ в Петербурге. Он вдохновлен белыми ночами.

2. «Зенит» сыграет с «Бетисом» по итогам жеребьевки стыковым матчей Лиги Европы. «Барселона» встретится с «Наполи», «Боруссия» – с «Рейнджерс», «Аталанте» выпал «Олимпиакос».

3. «Спартак» в последнем матче перед перерывом в РПЛ крупно проиграл «Сочи» (0:3) в гостях. Красно-белые получили пенальти в первом тайме за игру рукой Игнатова, были в большинстве с 66-й минуте после удаления Кристиана Нобоа, однако пропустили второй мяч, а потом и третий после того, как на 95-й красную карточку получил Максимилиано Кофрие. Московский клуб не может выиграть у «Сочи» с 2019 года (4 поражения и 1 ничья).

Что касается турнирной ситуации, «Спартак» отстал от лидирующего «Зенита» на 15 очков перед зимней паузой, от «Динамо» – на 13. «Сочи» поднялся на 3-е месте в таблице.

4. Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы. Пишут, что у фигуристки перелом кисти.

5. Появилась информация, что Руй Витория может остаться в «Спартаке», однако затем этот инсайд опровергли. Пишут, что Паоло Ваноли придет в «Спартак» вместе с ассистентом Донаделем, тренеры прилетят в Москву уже в среду. Кроме того, скаут «ПСЖ» Лука Каттани станет спортивным директором «Спартака».

6. Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков дисквалифицирован на 5 матчей за силовой прием против Воронкова. Тренер «Сочи» Андрей Назаров, крикнувший «Отсосал!» судье, дисквалифицирован на один матч.

7. «МЮ» приостановил тренировки из-за вспышки ковида. Клуб обсуждает с АПЛ проведение матча с «Брентфордом».

8. Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры в среду. Напомним, что у него возникли проблемы с сердцем.

9. 3 матча «Калгари» перенесены из-за коронавируса. НХЛ ранее уже переносила игры «Оттавы» и «Айлендерс».

10. НБА. 42 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Милуоки», «Голден Стэйт» одолел «Индиану» на выезде и другие результаты.

11. «Даллас» поместил вратаря Антона Худобина на драфт отказов. У него остается год контракта с зарплатой 3,33 млн долларов.

12. Пара трансферных новостей. «Спартак» близок к трансферу защитника молодежной сборной России Классена. Это может привести к уходу Айртона. «Зенит» близок к покупке лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто за 14 млн евро плюс бонусы.

13. Куба и Зимбабве выступили против дипломатического бойкота Пекина-2022, Южная Корея также не присоединится к акции.

14. Лионель Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч «ПСЖ» – «Монако», Мбаппе – 7, Головин – 6.

15. «Мерседес» намерен отказаться от апелляции и прекратить оспаривать чемпионство Макса Ферстаппена, пишет The Times.

16. «Матч ТВ» подписал долгосрочный контракт с UFC.

17. Роналду, Месси, Левандовски, Мбаппе, Салах и Бензема – финалисты Globe Soccer Awards на приз игроку года.

18. Как минимум 3 женщины рассматриваются на пост генменеджера «Монреаля».

19. «Ахмат» объявил об уходе Яя Туре. Он хочет тренировать самостоятельно.

20. Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци переболел коронавирусом, но не поменял мнение о вакцинации. Он не прививался.

Цитаты дня.

Косторная о травме: «Ничего говорить не буду. Мне не разрешено что-либо комментировать»

Петр Хохряков: «Удивлен длительной дисквалификацией. Убивать Воронкова даже в мыслях не было, Дима написал: «Не парься, все в порядке»

Константин Тюкавин: «С «Зенитом» можно бороться, у нас нет гегемонии как в Германии. Мечтаю стать чемпионом с «Динамо»

Дмитрий Губерниев: «Биатлон объединяет у экранов всю страну, но когда он так часто выигрывает у футбола, то впору огорчаться»

Гендиректор «Спартака»: «Говорить о чемпионстве уже не совсем правильно. Будем говорить о зоне еврокубков»

Слуцкий об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»