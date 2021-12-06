Карлсен может отказаться от участия в следующем матче на первенство мира, если его соперником будет не Фиружа

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Алиреза Фиружа Шахматы

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что может отказаться от участия в следующем матче за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не Алиреза Фиружа. 

В этом году Карлсен играл с россиянином Яном Непомнящим и победил его со счетом 7,5:3,5.

«Есть большой шанс, что те, кто ожидает моего участия в следующем матче на первенство мира, будут разочарованы. 

Важно сказать, что я не собираюсь уходить из шахмат. Я и дальше буду играть, это доставляет мне удовольствие. Уже во время матча на первенство мира здесь, в Дубае, я с нетерпением ждал возможности сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в это Рождество. 

Но матч за шахматную корону уже не значит для меня так же много, как раньше. 

Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фиружа, и это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году. 

Если кто-то другой, а не Фиружа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону. Есть еще столько всего, что можно попытаться сделать. Я очень мотивирован, чтобы поднять рейтинг до 2900 (сейчас рейтинг Карлсена составляет 2865 – Sports.ru).

Это не кажется невозможным, но в то же время я знаю, что должен быть на высоте каждый раз, когда играю. Здесь нет места для оплошностей. Это то, на что нужно себя мотивировать», – сказал Карлсен. 

Норвежец добавил, что радость от победы в матче с Непомнящим «далека от того», что он себе представлял.

«Я не чувствую, что был на вершине. Я не сделал все, на что способен в творческом плане. Но в профессиональном плане, в том, чтобы избегать ошибок – был очень хорош. Конечно, я ошибался, но это были самые сложные позиции», – сказал Карлсен.

Почему Непомнящий так развалился перед Карлсеном? Объясняем максимально доступно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные