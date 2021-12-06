Карлсен может отказаться от участия в следующем матче на первенство мира, если его соперником будет не Фиружа

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец заявил, что может отказаться от участия в следующем матче за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не Алиреза Фиружа.

В этом году Карлсен играл с россиянином Яном Непомнящим и победил его со счетом 7,5:3,5.

«Есть большой шанс, что те, кто ожидает моего участия в следующем матче на первенство мира, будут разочарованы.

Важно сказать, что я не собираюсь уходить из шахмат. Я и дальше буду играть, это доставляет мне удовольствие. Уже во время матча на первенство мира здесь, в Дубае, я с нетерпением ждал возможности сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в это Рождество.

Но матч за шахматную корону уже не значит для меня так же много, как раньше.

Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фиружа, и это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году.

Если кто-то другой, а не Фиружа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону. Есть еще столько всего, что можно попытаться сделать. Я очень мотивирован, чтобы поднять рейтинг до 2900 (сейчас рейтинг Карлсена составляет 2865 – Sports.ru).

Это не кажется невозможным, но в то же время я знаю, что должен быть на высоте каждый раз, когда играю. Здесь нет места для оплошностей. Это то, на что нужно себя мотивировать», – сказал Карлсен.

Норвежец добавил, что радость от победы в матче с Непомнящим «далека от того», что он себе представлял.

«Я не чувствую, что был на вершине. Я не сделал все, на что способен в творческом плане. Но в профессиональном плане, в том, чтобы избегать ошибок – был очень хорош. Конечно, я ошибался, но это были самые сложные позиции», – сказал Карлсен.

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