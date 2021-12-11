Леонид Слуцкий: «Навальный выглядит жертвой политических игр для обывателя. Я не знаю, насколько он нарушал или не нарушал закон»

Главный тренер высказался о политике , приговоренном в феврале 2021 года к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима по делу «Ив Роше».

– Вы шутили про Навального и футбол в эфире Первого канала. Вы как-то следите за его судьбой?

– Я не знаю, насколько он нарушал или не нарушал закон, правильно это или неправильно.

Но для обывателя, такого как я, он, конечно, выглядит жертвой. Жертвой определенных политических игр, в которых, безусловно, участвуют люди, которые занимаются политикой.

– На футбол много молодежи приходит. Вы как ощущаете, эти протестные настроения в футбольной среде существуют? Одно время в футбольной тусовке было много праворадикальных людей.

– Ну, сейчас так же, наверное, – отметил Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

Роман Широков: «За Навального никто не выходит, протесты проплачены. Дали ему – и правильно»