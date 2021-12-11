Лапорта обсудил переход Холанда на встрече с Райолой. Президент «Барсы» попросил агента снизить комиссию за трансфер

Президент «Барселоны» вчера провел встречу с агентом , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Встреча состоялась в Турине, куда делегация каталонцев прибыла по поводу вручения полузащитнику Педри приза Golden Boy. Также на переговорах с Райолой был директор «блауграны» Матеу Алемани.

Среди прочего Лапорта обсудил с Райолой возможный переход нападающего дортмундской , сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Президент «Барселоны» попросил агента снизить сумму комиссии, которую он потребует за переход, а также рассказал, что Холанд станет важной фигурой в новом проекте тренера Хави в случае перехода.

Кроме того, стороны также поговорили о защитнике Нуссаире Мазрауи.