Лапорта обсудил переход Холанда на встрече с Райолой. Президент «Барсы» попросил агента снизить комиссию за трансфер

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вчера провел встречу с агентом Мино Райолой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Встреча состоялась в Турине, куда делегация каталонцев прибыла по поводу вручения полузащитнику Педри приза Golden Boy. Также на переговорах с Райолой был директор «блауграны» Матеу Алемани.
Среди прочего Лапорта обсудил с Райолой возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
Президент «Барселоны» попросил агента снизить сумму комиссии, которую он потребует за переход, а также рассказал, что Холанд станет важной фигурой в новом проекте тренера Хави в случае перехода.
Кроме того, стороны также поговорили о защитнике «Аякса» Нуссаире Мазрауи.