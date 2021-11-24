«ПСЖ» предложил Мбаппе самую высокую зарплату в клубе. Килиан примет решение о будущем летом

«ПСЖ» пытается убедить нападающего подписать новый контракт с клубом.

По данным RMC Sport, французский клуб предложил 22-летнему форварду самую высокую зарплату в «ПСЖ».

В ближайшие недели Мбаппе не станет принимать окончательное решение по своему будущему. Он полностью сосредоточится на «ПСЖ», а также на подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В этом сезоне Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

Мбаппе не интересует финансовая сторона вопроса. Летом он прислушается к своим ощущениям. Если Килиан почувствует, что его время во Франции и подошло к концу, то не станет продлевать контракт и перейдет в .

В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.