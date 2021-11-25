Госдума в первом чтении приняла закон об инсайдерской информации в спорте

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Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект правительства о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте.

Изменения предполагается внести в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Законопроектом определяются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта», а также механизмы противодействия им.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования или с организацией, участвующей в его подготовке и проведении, а также непосредственные участники соревнования и связанные с ними лица заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества.

Это влияет или может повлиять на надлежащее и объективное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

Согласно законопроекту, инсайдерской является информация, «составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также информация, определяемая в качестве таковой» общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

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