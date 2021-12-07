«Зенит» – зимний чемпион, Ферстаппен выиграл «Ф-1», гол Миранчука, бронза биатлонистов в эстафете, триумф «Реала», «Интера» и «ПСЖ», осечка «Барсы», 3-е место Устюгова, травма Воронкова и другие новости

1. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в заключительном туре перед паузой и ушел на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ. Клаудиньо не забил с пенальти, назначенного с помощью ВАР, но затем реализовал пас Вячеслава Караваева.

Артем Дзюба пропустил матч из-за травмы колена. Кроме того, травмы в игре с «Динамо» получили Вендел и Малком.

«Локомотив» впервые за 5 матчей победил в РПЛ, обыграв «Уфу» (2:0), «Ахмат» разнес «Химки» (4:1), забив с пенальти 3 из 4 голов, а «Краснодар» и «Нижний Новгород» сыграли нулевую ничью.

2. Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1»: он выиграл Гран-при Абу-Даби-2021, Хэмилтон финишировал 2-м, Сайнс – 3-м. «Мерседес» подал два протеста после гонки, но оба были отклонены. «Мерседес» же выиграл 8-й Кубок конструкторов «Формулы-1» подряд.

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин пропустил Гран-при Абу-Даби из-за положительного теста на COVID-19. Он завершил сезон на 21-м месте и проиграл резервисту «Альфа Ромео» Кубице.

Кстати, Кими Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1».

3. Сборная России взяла бронзу в мужской эстафете на Кубке мира в Хохфильцене, зайдя на штрафной круг. Норвегия победила.

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования, Сола – 2-я, Казакевич – 9-я, Резцова – 12-я, Миронова – 34-я.

4. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал автором гола в матче с «Вероной» (2:1) в 17-м туре Серии А. Россиянин вышел в стартовом составе и забил впервые за полгода.

5. Российский лыжник Сергей Устюгов стал третьим в коньковой гонке на 15 км на КМ в Давосе, победил норвежец Крюгер, Клэбо – 2-й, Большунов – 12-й.

6. «Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» (2:2), дважды ведя в счете и пропустив на 86-й. «Барса» не побеждает 3 матча подряд, пока у Хави 2 победы, 2 поражения и 2 ничьих.

«Реал» был сильнее «Атлетико» (2:0) в мадридском дерби. У команды Анчелотти 10 побед подряд во всех турнирах, а отрыв от «Атлетико» и «Барсы» в чемпионате составляет 13 и 18 очков соответственно, пусть у обоих соперников и есть по игре в запасе.

7. КХЛ. «Ак Барс» уступил «Салавату», «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Металлург» победил «Авангард».

Дмитрия Воронкова увезли на носилках после силового приема Петра Хохрякова, а форвард «Салавата» был удален до конца матча за удар в голову. С Воронковым все в основном в порядке, но на Кубке Первого канала он не сыграет.

8. «ПСЖ» победил «Монако» (2:0) благодаря дублю Килиана Мбаппе, у Месси ассист. Лео пока забил лишь 1 гол в 10 матчах Лиги 1, зато у него 4 голевых паса. Александр Головин отыграл матч целиком, но результативными действиями не отметился.

9. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и забил свой первой гол в сезоне – «Вероне» (2:1).

«Интер» возглавил таблицу Серии А после разгрома «Кальяри» (4:0), а вот «Наполи» проиграл «Эмполи» (0:1) и опустился на 4-е место.

10. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:1), Панарин не набрал очков впервые за 5 матчей. «Миннесота» встречается с «Вегасом». Другие результаты – здесь.

11. Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, сомневавшийся в вакцинации, решил привиться. У него проблемы с легкими после ковида.

12. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Милуоки», «Лейкерс» играют с «Орландо». Остальные результаты – здесь.

13. «Зенит» и «Локомотив» ведут переговоры о покупке Сергея Пиняева у «Крыльев».

14. Федерация хоккея России ошиблась с порядком цветов флага России в поздравлении с Днем Конституции, но затем исправилась.

15. Футбол обогнал хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта.

16. Карантин для участников Пекина-2022 составит до пяти недель при положительном тесте на ковид. Это может повлиять на решение игроков НХЛ ехать на Игры.

Цитаты дня.

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Очевидец о смерти болельщика «Крыльев» на стадионе: «Попросили полицейских помочь отнести его в тепло для дефибрилляции, они сказали, что им по инструкции нельзя»

Медхи Бенатия: «Роналду жертвует всей жизнью ради футбола. Больше не будет такого целеустремленного человека»

Глава «Уфы»: «Поздравляю судью с победой «Локо». Вся страна видела, что Баринова нужно было выгнать с поля. Мы играли лучше»