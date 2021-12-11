«Зениту» интересен лучший бомбардир ЛК Кабрал, трансфер оценен в 11+3 млн евро. Юри Алберто – альтернатива

Форвард Артур Кабрал может покинуть «Базель» и переехать в Россию.
Как сообщает журналист Андре Эрнан, 23-летний игрок интересен «Зениту», трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 млн в качестве бонусов.
Бразилец – лучший бомбардир Лиги конференций – на его счету 13 голов в 12 матчах.
Ранее сообщалось, что его хотела подписать «Барселона», но переговоры были приостановлены. Подробно со статистикой Кабрала можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, также интересующий «Зенит», является для питерского клуба альтернативной опцией на случай провала сделки по Артуру.
«Зенит» близок к покупке лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто за 14 млн евро плюс бонусы (UOL)