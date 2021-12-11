«Зениту» интересен лучший бомбардир ЛК Кабрал, трансфер оценен в 11+3 млн евро. Юри Алберто – альтернатива

Форвард Артур Кабрал может покинуть и переехать в Россию.

Как сообщает журналист Андре Эрнан, 23-летний игрок интересен , трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 млн в качестве бонусов.

Бразилец – лучший бомбардир Лиги конференций – на его счету 13 голов в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что его хотела подписать «Барселона», но переговоры были приостановлены. Подробно со статистикой Кабрала можно ознакомиться здесь.

Нападающий , также интересующий «Зенит», является для питерского клуба альтернативной опцией на случай провала сделки по Артуру.

«Зенит» близок к покупке лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто за 14 млн евро плюс бонусы (UOL)