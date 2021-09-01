«Спартаку» интересен правый защитник «Ростова» Боженов. Сейчас он арендован «Химками»

интересен правый защитник , сейчас выступающий за на правах аренды.

Московский клуб хочет расширить обойму защитников. По этой причине красно-белые изучают возможность приобретения 21-летнего футболиста, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в мае 2021 года россиянин перешел из «Химок» в «Ростов», подписав 5-летний контракт с клубом. После этого он вернулся в «Химки» на правах аренды.

На счету защитника – 5 матчей за сборную России U21. В них он отметился забитым голом – в ворота Мальты U21 (6:0).

В этом сезоне Боженов отыграл 13 матчей во всех турнирах и получил 4 желтые карточки. Его полную статистику можно найти здесь.