Госдума приняла закон о выплатах школам от спортсменов младше 23 лет при переходе в иностранные клубы

Теги НХЛ Государственная дума юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ МХЛ ВХЛ Канадская хоккейная лига детский спорт Политика ТАСС деньги Хоккей

Сегодня Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о выплатах в пользу спортивных школ при переходе молодых спортсменов в иностранные клубы.

Спортсмены, не достигшие возраста 23 лет, при переходе в иностранный клуб должны будут выплатить компенсацию своим спортивным школам.

В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве сегодня в отдельных видах спорта, например, в хоккее, иностранные клубы зачастую получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом трансферных выплат: такой переход позиционируется как приглашение для участия в зарубежных спортивных соревнованиях.

В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить, что если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях (за исключением профессиональных или проводимых спортлигой, в которой состоят российские клубы) в том числе на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

Перечень таких видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорт с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.

Одновременно предусматриваются исключения, при которых спортсмен будет освобожден от уплаты компенсации. Речь идет о случаях, когда спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные