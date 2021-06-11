Госдума приняла закон о выплатах школам от спортсменов младше 23 лет при переходе в иностранные клубы

Сегодня Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о выплатах в пользу спортивных школ при переходе молодых спортсменов в иностранные клубы.

Спортсмены, не достигшие возраста 23 лет, при переходе в иностранный клуб должны будут выплатить компенсацию своим спортивным школам.

В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве сегодня в отдельных видах спорта, например, в хоккее, иностранные клубы зачастую получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом трансферных выплат: такой переход позиционируется как приглашение для участия в зарубежных спортивных соревнованиях.

В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить, что если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях (за исключением профессиональных или проводимых спортлигой, в которой состоят российские клубы) в том числе на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

Перечень таких видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорт с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.

Одновременно предусматриваются исключения, при которых спортсмен будет освобожден от уплаты компенсации. Речь идет о случаях, когда спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов.