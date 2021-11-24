«Реал» отложит подписание контракта с Мбаппе до марта из-за матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ

«Реал» изменит тактику ведения переговоров с нападающим «ПСЖ» из-за результатов жеребьевки 1/8 финала .

Мадридский клуб отложит подписание предварительного контракта с форвардом до марта. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 15 февраля в Париже, ответная – 9 марта в .

«Реал» планирует подписать соглашение с Мбаппе после 9 марта. Из уважения к мадридский клуб не станет объявлять о переходе Килиана до завершения сезона.

В «Реале» считают, что, играя против «Мадрида» и имея уже подписанный контракт с клубом, Мбаппе столкнется с колоссальным давлением со стороны фанатов «ПСЖ». Президент «Реала» Флорентино Перес и совет директоров клуба заинтересованы в том, чтобы уход Мбаппе из «ПСЖ» прошел как можно менее болезненно.

«Самое важное – Килиан очень взрослый. Он знает, как справляться с давлением, и мы поможем ему. Мы никуда не спешим, рано или поздно он подпишет контракт. Мы знаем, что он принял окончательное решение, и это то, что по-настоящему важно», – приводит As слова источника в «Реале».

В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.