У фаната остановилось сердце во время матча «Рома» – «Специя». Его реанимировали с помощью дефибриллятора

У фаната «Ромы» остановилось сердце во время матча Серии А со «Специей» (2:0).

23-летнему болельщику стало плохо примерно на 30-й минуте игры. Зрителя смогли реанимировать с помощью дефибриллятора и экстренно увезли в больницу.

Во время поездки на скорой у болельщика случился новый приступ, ему провели интубацию. Сейчас фанат находится в больнице.

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