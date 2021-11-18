АПЛ запустила базу данных тренеров из этнических меньшинств и тренеров-женщин. Цель – увеличение разнообразия в клубах

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АПЛ объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров.

Цель создания системы – сделать тренерские коллективы в Англии более разнообразными в плане расовой принадлежности, национальности и пола. Планируется, что система даст темнокожим тренерам, специалистам азиатского происхождения, другим этническим меньшинствам и женщинам больше возможностей.

База данных будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести тренеры обоих полов при условии, что у них есть как минимум лицензия UEFA C.

Ранее сообщалось, что благодаря этой базе данных английским клубам будет проще нанять специалистов, чтобы соблюсти нормы Кодекса многообразия, предполагающего норму в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений.

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