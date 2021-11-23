Джон Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире, очень умный человек. Его наследие в «Челси» будет жить вечно»

Бывший капитан Джон Терри высоко отозвался о владельце клуба .

«Россия прекрасна, у вас удивительные люди. А еще ваша страна дала нам лучшего владельца клуба в мире, и я всегда буду вам за это благодарен. Нам очень повезло, что Роман владеет «Челси».

Для него выиграть Лигу чемпионов в Москве было бы чем-то по-настоящему особенным. К сожалению, не вышло, но я благодарен судьбе, что мы добились этого в 2012-м, а нынешняя группа игроков повторила успех в прошлом сезоне. Надеюсь, это сделало владельца клуба и болельщиков счастливыми. Так что я по-прежнему люблю вашу страну, не волнуйтесь!

Знаете, в моей юности мы никогда не видели, чтобы владелец клуба был вовлечен в его дела. До Романа мы тренировались на худших полях на худшей базе и ели черт знает что – все было плохо. Чтобы «Челси» стал топ-клубом, нам нужен был приход кого-то вроде Абрамовича. Вот почему я говорю, что он лучший владелец из возможных.

Роман всегда был готов честно и открыто инвестировать в клуб, даже в мелочах. Приходя на базу и видя, что еда недостаточно хороша, он говорил: окей, давайте наймем итальянских поваров и будем делать пасту как надо, приведем еду в порядок. Даже бассейн на базе стал инициативой Абрамовича, поскольку плавание помогает футболистам лучше восстанавливаться.

Роман дал клубу, нам и следующему поколению игроков шанс стать лучше. И я вместе с «Челси» всегда буду благодарен ему за то, что он сделал. Роман, большое спасибо! И он по-прежнему очень много делает для клуба. Люди спрашивают, почему «Челси» завоевывает трофеи год за годом и побеждает. Это происходит благодаря Роману Абрамовичу.

У меня особая гордость, что «Челси» был первым клубом, получившим благодаря ему такие возможности. Роман – очень умный человек, не так ли? В финансовом плане он в полном порядке. Если можешь купить любой клуб в мире, почему бы не приобрести лучшую команду из лучшего, на мой взгляд, города? А это, конечно, «Челси» на Fulham Road.

Хорошие воспоминания у «Челси» были и до него, но наследие Романа будет жить вечно. И я, безусловно, надеюсь, что он еще долго останется во главе клуба», – сказал Терри в интервью Okko.

«Я чувствую связь со «Спартаком» и слежу за его результатами». Интервью легенды красно-белых – Джона Терри