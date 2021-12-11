Месси, Роналду, Левандовски, Жоржиньо, Мбаппе – номинанты в символическую сборную мира по версии ФИФА

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ФИФА и FIFPro объявили список игроков, которые могут войти в состав символической сборной мира 2021 года.

Вратари: Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди.

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнолд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Кевин де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Нголо Канте.

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

Состав будет определен на основании голосов профессиональных футболистов со всего мира. Победители будут объявлены 17 января, на церемонии вручения наград The Best.

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