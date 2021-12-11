Месси, Роналду, Левандовски, Жоржиньо, Мбаппе – номинанты в символическую сборную мира по версии ФИФА

ФИФА и FIFPro объявили список игроков, которые могут войти в состав символической сборной мира 2021 года.

Вратари: Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди.

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнолд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Кевин де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Нголо Канте.

Нападающие: Карим Бензема, , , , Ромелу Лукаку, , , Неймар.

Состав будет определен на основании голосов профессиональных футболистов со всего мира. Победители будут объявлены 17 января, на церемонии вручения наград The Best.