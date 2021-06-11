Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки – нет

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Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире. 

В Канаду отправится 25 хоккеистов:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» Москва), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Магнитогорск).

Отметим, что в состав не попал форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко. Также в заявке нет ни одного игрока, представляющего юниорские лиги Северной Америки. 

15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки.

После прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря – против сборной Канады. Затем россияне переместятся в Ред-Дир, где проведут матчи группового этапа.

Команда стартует на МЧМ-2022 матчем против Швеции 26 декабря (по московскому времени – 27 декабря в 0:30).

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