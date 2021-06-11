Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки – нет

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.

В Канаду отправится 25 хоккеистов:

Вратари: (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин ( ), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков ( Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов ( ).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» Москва), Никита Гуслистов ( ), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, , Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), («Металлург» Магнитогорск).

Отметим, что в состав не попал форвард системы «Авангарда» . Также в заявке нет ни одного игрока, представляющего юниорские лиги Северной Америки.

15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки.

После прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря – против сборной Канады. Затем россияне переместятся в Ред-Дир, где проведут матчи группового этапа.

Команда стартует на МЧМ-2022 матчем против Швеции 26 декабря (по московскому времени – 27 декабря в 0:30).