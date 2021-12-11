НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Нью-Йорком», «Бруклин» примет «Торонто», «Портленд» – «Финикс»

Во вторник, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

в гостях встретится с . Стефену Карри нужно забросить два трехочковых, чтобы превзойти рекорд Рэя Аллена по количеству дальних попаданий за карьеру.

примет на своей арене , – .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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