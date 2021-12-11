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    НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Нью-Йорком», «Бруклин» примет «Торонто», «Портленд» – «Финикс»

    Теги результаты Голден Стэйт Бруклин Нью-Йорк Финикс Портленд Торонто НБА Баскетбол

    Во вторник, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Нью-Йорком». Стефену Карри нужно забросить два трехочковых, чтобы превзойти рекорд Рэя Аллена по количеству дальних попаданий за карьеру.

    «Бруклин» примет на своей арене «Торонто», «Портленд»«Финикс».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Бруклин – Торонто
    Дата проведения
    15 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Портленд – Финикс
    Дата проведения
    15 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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