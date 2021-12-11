НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Нью-Йорком», «Бруклин» примет «Торонто», «Портленд» – «Финикс»

Во вторник, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Голден Стэйт» в гостях встретится с «Нью-Йорком». Стефену Карри нужно забросить два трехочковых, чтобы превзойти рекорд Рэя Аллена по количеству дальних попаданий за карьеру.
«Бруклин» примет на своей арене «Торонто», «Портленд» – «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Карри шел за рекордом по трехочковым, но попал только 3 из 14 из-за дуги. «Сиксерс» показали, как защищаться против Стефа
Леброн Джеймс играет на позиции центрового чаще, чем когда-либо в карьере – «Лейкерс» создают «пятерку смерти»
Самый титулованный игрок в истории НБА продал чемпионские перстни и другие награды. Коллекция принесла ему 5,3 млн долларов