Кэндис Паркер объявила, что ее жена Анна Петракова ждет ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер объявила на своей странице в инстаграме, что ее жена, российская баскетболистка , ждет ребенка.

«С юбилеем, моя жена! Два года назад я женилась на своей лучшей подруге перед нашими близкими и друзьями. Мое сердце могло взорваться. Я плакала, как младенец.

Знать меня или тебя – значит знать нашу любовь. Это путешествие было нелегким. Я горжусь нами и тем, что мы построили и кем мы стали.

Спасибо за то, что всегда любила Лайлу как свою собственную, за мое спокойствие, за мою поддержку, за мой разумный голос, за мой смех, за мои объятия, за мой танец под дождем, за мое счастье, за мой дом.

Мы всегда мечтали вырастить свою семью. Мне не верится, что у нас скоро появится ребенок! Лайле не терпится стать старшей сестрой!

«Я люблю тебя потому, что вся Вселенная способствовала нашей встрече». Алхимик», – пишет Паркер.

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА

Кэндис Паркер могла стать лучшей в истории, но выбрала семью. Как беременность отражается на карьере?