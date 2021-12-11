Юри Алберто готов перейти в «Зенит». За лучшего бомбардира «Интернасьонала» заплатят около 20 млн евро с учетом бонусов

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«Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего Юри Алберто из «Интернасьонала».

«Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в «Зенит» и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом», – сообщил источник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что если переход состоится, то агентская комиссия составит около 2 млн евро, а сумма трансфера – около 20 млн евро с учетом всех бонусов.

В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами. Его статистика – здесь.

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