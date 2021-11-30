Победы «Спартака» и ЦСКА, 750-й гол Овечкина, бронза в биатлоне, 1-е поражение Хави, смена лидеров в АПЛ и Серии А, «Бавария» сильнее в классикере, поул Хэмилтона и другие новости утра

1. Гол Квинси Промеса на 87-й минуте принес «Спартаку» победу над «Ахматом» (2:1). Правда, Александр Соболев удалился, но сперва успел отдать голевую Виктору Мозесу. Для «Спартака» эта победа стала первой в РПЛ за 7 матчей.

«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1), пропустив с пенальти на 42-й. Тина Едвая удалили за 2 желтые уже на 47-й. Это 4-е поражение «Локо» подряд, команда Гиздоля не побеждает с октября.

ЦСКА обыграл «Крылья» (1:0) на выезде благодаря голу Эмиля Бохинена, победив впервые с октября.

2. Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 750 голами в регулярных чемпионатах за карьеру. До Ягра осталось 16 голов, до Гретцки – 144.

Его «Вашингтон» был сильнее «Коламбуса» (3:1). «Рейнджерс» обыграли «Чикаго» (3:2), Панарин набрал 3 (1+2) очка. «Флорида» была сильнее «Сент-Луиса» (4:3 Б), дубль у победителей сделал Максим Мамин. Все результаты дня – здесь.

3. Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, победили норвежцы. Латыпов был вторым перед стойкой на последнем этапе, но зашел на штрафной круг.

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования у женщин, Бескон – 2-я, Нигматуллина – 17-я, Миронова – 24-я, Резцова – 31-я.

4. «Челси» проиграл «Вест Хэму» (2:3), пропустив решающий гол на 87-й и уступив впервые за 13 матчей. «Ман Сити» дежурно обыграл «Уотфорд» (3:1) благодаря дублю Бернарду Силвы и мячу Стерлинга, а «Ливерпуль» вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) благодаря голу Ориги на 94-й. В результате «Сити» вышел на 1-е место в АПЛ, «Ливерпуль» – 2-й, а «Челси» опустился на 3-ю строчку. Все результаты дня – тут.

5. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон взял поул в квалификации Гран-при Саудовской Аравии-2021. Макс Ферстаппен врезался в барьеры на последних секундах квалификации и в итоге стал третьим, хотя проехал первые два сектора быстрее всех.

6. «Барселона» проиграла «Бетису» (0:1), единственный гол гости забили на 79-й. Это первое поражение под руководством Хави. «Реал» разобрался с «Сосьедадом» (2:0), выиграв 8-й матч подряд (и, вероятно. потеряв Бензема), а «Атлетико» неожиданно уступил «Мальорке» (1:2) дома, ведя 1:0 и дважды пропустив на 80-й и 91-й. Все результаты дня – здесь.

7. «Бавария» обыграла «Боруссию» (3:2) в класикере. Роберт Левандовски сделал дубль, забив победный мяч с пенальти, который назначили за игру рукой Хуммельса (в ворота мюнхенцев 11-метровый ранее назначен не был – возможно, из-за офсайда). Другие результаты дня – тут.

8. «Интер» разгромил «Рому» (3:0) в гостях, забив все 3 мяча в 1-м тайме, «Наполи» уступил «Аталанте» (2:3), а «Милан» победил «Салернитану» и вышел на 1-е место в Серии А. «Интер» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2.

9. КХЛ. «Сибирь» забила 7 голов «Куньлуню», «Салават» проиграл «Динамо», «Северсталь» уступила «Амуру».

10. Во втором полуфинале теннисного Кубка Дэвиса сборная России обыграла Германию и вышла на хорватов.

11. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Счет 3:4 в пользу норвежского гроссмейстера.

12. Российский лыжник Алексей Червоткин стал четвертым в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км на Кубке мира, Большунов – 14-й, победил норвежец Крюгер.

13. «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. Вейналдум спас парижан, сравняв счет на 92-й, а у Месси все еще 1 гол в Лиге 1.

14. НБА. 31 очко Лавина помогло «Чикаго» обыграть «Бруклин», «Голден Стэйт» дома проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты.

15. 59 из 170 журналистов поставили Месси на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч», 47 – Левандовского, 10 – Бензема. Роналду на 1-е место поставили 8 журналистов.

16. «Спартак» объявил о переходе вратаря Ильи Свинова из «Факела». Контракт с вратарем – до 2025 года с опцией продления.

17. Вероника Логинова стала гендиректором РУСАДА.

Цитаты дня.

«Кубок Америки – более сильный турнир, чем Евро». Луческу считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Лилиан Тюрам: «Расизм – проблема белых, как сексизм – проблема мужчин. Это часть нашего культурного наследия»

Антонио Кассано: «Роналду писал мне, требуя уважения, ведь у него 750 голов, а у меня лишь 150. Пусть берет пример с Месси – ему нет дела до критики»

Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»

Загитова о возрастном цензе: «Я выиграла Олимпиаду в 15. Если человек может выигрывать в этом возрасте – почему нет? Побеждает сильнейший»

Анхель Ди Мария: «Месси должен был получить все «Золотые мячи», если их дают лучшему в мире, а не только 7»

Джуд Беллингем: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?»

Моуринью – журналисту после 0:3: «Ваша работа намного проще нашей, поэтому мы зарабатываем гораздо больше»