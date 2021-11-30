Анхель Ди Мария: «Месси должен был получить все «Золотые мячи», если их дают лучшему в мире, а не только 7»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Анхель Ди Мария Золотой мяч Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о форварде Лионеле Месси.

«Я был очень близок к переходу в «Барселону». Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел [в «ПСЖ»], я был счастлив. Играть с ним – моя мечта, это нечто уникальное.

Этот парень сумасшедший. Семь «Золотых мячей» – сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими «Золотые мячи» – раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.

Все приходит к нему естественно. Месси выиграл «Золотой мяч», потому что он лучший в мире», – сказал Ди Мария в интервью TNT Sports.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные