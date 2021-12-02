Кубок мира. Эстафета. Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выступят за Россию

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4 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет мужская эстафета. За сборную России пробегут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
4 декабря, 17.10
Онлайн гонки

Этап 2, Эстерсунд, Швеция. Эстафета

Россия (№5): Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Франция (№3): Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№4): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.

Австрия (№7): Давид Коматц, Симон Эдер, Магнус Оберхаузер, Феликс Ляйтнер.

Украина (№8): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

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