Кубок мира. Эстафета. Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выступят за Россию

4 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет мужская эстафета. За сборную России пробегут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 4 декабря, 17.10
Этап 2, Эстерсунд, Швеция. Эстафета
Россия (№5): Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Франция (№3): Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№4): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.
Австрия (№7): Давид Коматц, Симон Эдер, Магнус Оберхаузер, Феликс Ляйтнер.
Украина (№8): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.