8 журналистов поставили Роналду на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч». Он стал шестым

Стали известны детали голосования за «Золотой мяч», по итогам которого приз получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, набавший 613 очков.
8 из 170 журналистов поставили на первое место форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Наибольшее количество баллов португальцу отдали представители Макао, Каймановых островов, Нидерландов, Никарагуа, Кыргызстана, Мозамбика, Центральноафриканской Республики и Турции.
Роналду стал шестым по итогам голосования.
59 из 170 журналистов поставили Месси на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч», 47 – Левандовского, 10 – Бензема