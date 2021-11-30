8 журналистов поставили Роналду на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч». Он стал шестым

Стали известны детали голосования за , по итогам которого приз получил форвард «ПСЖ» , набавший 613 очков.

8 из 170 журналистов поставили на первое место форварда .

Наибольшее количество баллов португальцу отдали представители Макао, Каймановых островов, Нидерландов, Никарагуа, Кыргызстана, Мозамбика, Центральноафриканской Республики и Турции.

Роналду стал шестым по итогам голосования.

59 из 170 журналистов поставили Месси на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч», 47 – Левандовского, 10 – Бензема