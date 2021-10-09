Лилиан Тюрам: «Расизм – проблема белых, как сексизм – проблема мужчин. Это часть нашего культурного наследия»

Бывший защитник , «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам вновь высказался на тему расизма в футболе.

«Чтобы что-то менять, нужно быть осведомленным о проблеме. Было бы интересно, если бы кто-то сказал: «Расизм – настоящее бедствие в нашей стране, мы должны сделать так, чтобы ситуация поменялась».

Расизм – это прежде всего способ мышления. Это ряд предрассудков. И вы, и мы – часть истории этих предубеждений. Расизм – часть нашего культурного наследия, как и сексизм, как и акценты, а также языки, на которых вы говорите.

Вот почему я снова говорю: я не хочу, чтобы люди чувствовали вину. Я просто хочу, чтобы люди задавались вопросами и понимали все это.

Мы должны предложить людям занять определенную позицию. Нельзя думать, что можно сохранять нейтралитет, ведь это означает, что вы поддерживаете то, что происходит. Многие из тех, кто не сталкивался с расизмом, считают, что это не их проблема.

Есть много интеллектуалов, особенно темнокожих, которые очень долгое время работали над проблемой расизма, и их выводы абсолютно правдивы. Расизм – это проблема белых. Но когда я так говорю, то люди чувствуют себя атакованными. [Так же как] сексизм – это проблема мужчин. Это очевидно.

И почему из поколения в поколение мы повторяем эти паттерны? Реальность такова, что большинство белых заинтересованы в этом, потому что в расистской идеологии есть идея о том, что вы должны быть на первом месте. Что вы – носители законности, вы – норма, а все возможности – для вас. То же самое и с сексизмом.

Поэтому я предлагаю читателям [моей книги о расизме] подумать об этом. Можем ли мы избежать этого и считать себя прежде всего людьми?» – сказал Тюрам в интервью Stats Perform.