Гран-при Саудовской Аравии-2021. Квалификация. Хэмилтон взял поул, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

На городской трассе в Джидде завершилась квалификация к первому в истории Гран-при Саудовской Аравии.

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Хэмилтон выиграл поул в Саудовской Аравии. Ферстаппен – 3-й после аварии на последнем круге

Джидда

4 декабря 2021 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.27,511

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

13. Фернандо Алонсо («Альпин»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Карлос Сайнс («Феррари»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

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Ферстаппен попал в аварию в конце квалификации в Саудовской Аравии и упустил поул

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