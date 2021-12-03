Гран-при Саудовской Аравии-2021. Квалификация. Хэмилтон взял поул, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

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На городской трассе в Джидде завершилась квалификация к первому в истории Гран-при Саудовской Аравии.

Следить за событиями сессии можно было на нашем онлайне:

Хэмилтон выиграл поул в Саудовской Аравии. Ферстаппен – 3-й после аварии на последнем круге

Джидда
4 декабря 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.27,511
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Джордж Расселл («Уильямс»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно

Ферстаппен попал в аварию в конце квалификации в Саудовской Аравии и упустил поул

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