«Интер» разгромил «Рому» (3:0) в гостях, забив все 3 мяча в 1-м тайме

«Рома» крупно проиграла «Интеру» (0:3) в 16-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Интер» забил три мяча еще в первом тайме. Отличились Хакан Чалханоглу, который отправил мяч в ворота прямым ударом с углового, Эдин Джеко и Дензел Думфрис.
«Интер» не проигрывает в Серии А уже 8 матчей подряд, одержав за это время 6 побед.
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 15 Чалханоглу, 0:2 – 24 Джеко, 0:3 – 39 Думфрис.
-
Рома –
Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Манчини, Кумбула (Бове, 61), Винья, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Дзаньоло, Шомуродов.
-
Интер –
Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).