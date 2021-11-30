«Интер» разгромил «Рому» (3:0) в гостях, забив все 3 мяча в 1-м тайме

Теги Интер Рома серия А Италия Эдин Джеко Хакан Чалханоглу Дензел Думфрис Футбол

«Рома» крупно проиграла «Интеру» (0:3) в 16-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Интер» забил три мяча еще в первом тайме. Отличились Хакан Чалханоглу, который отправил мяч в ворота прямым ударом с углового, Эдин Джеко и Дензел Думфрис.

«Интер» не проигрывает в Серии А уже 8 матчей подряд, одержав за это время 6 побед.

Рома – Интер 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
4 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Чалханоглу, 0:2 – 24 Джеко, 0:3 – 39 Думфрис.
РомаРуй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Манчини, Кумбула (Бове, 61), Винья, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Дзаньоло, Шомуродов.
ИнтерХанданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).
Предупреждения:
Рожер (37), Барелла (47), Манчини (63), Дзаньоло (75).

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные