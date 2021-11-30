«Интер» разгромил «Рому» (3:0) в гостях, забив все 3 мяча в 1-м тайме

крупно проиграла (0:3) в 16-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Интер» забил три мяча еще в первом тайме. Отличились Хакан Чалханоглу, который отправил мяч в ворота прямым ударом с углового, Эдин Джеко и Дензел Думфрис.

«Интер» не проигрывает в Серии А уже 8 матчей подряд, одержав за это время 6 побед.