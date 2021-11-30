Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Урал». 0:1 – Аугустыняк забил с пенальти. Текстовый онлайн есть

«Локомотив» принимает «Урал» в 17-м туре РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию игры.
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 0:1 – 42, пенальти Аугустыняк.
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Локомотив –
Худяков, Ненахов, Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Бека-Бека (Бабкин, 72), Баринов, Керк, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62), Камано.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов, Колесниченко (Евсеев, 57), Аугустыняк, Гагнидзе, Егорычев.
- Удаление:
- Едвай (47).