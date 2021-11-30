Хави впервые проиграл матч во главе «Барселоны» – «Бетису». Дальше – «Бавария» на выезде

уступила (0:1) в 16-м туре Ла Лиги.

Каталонцы потерпели первое поражение под руководством , тренирующего команду с 8 ноября.

За время работы испанца в клубе команда одержала победы в матчах с «Эспаньолом» (1:0) и «Вильярреалом» (3:1) в , а также сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов.

Далее «Барселона» встретится с «Баварией» в Мюнхене в рамках группового этапа ЛЧ – это случится 8 декабря.

«Барселона» идет на 7-м месте в Ла Лиге после 15 матчей, отставание от лидирующего «Реала» – 13 очков