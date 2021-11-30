Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд – «Бавария». 2:3 – Левандовски реализовал пенальти. Текстовый онлайн есть

В 14-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».
Sports.ru ведет текстовую-онлайн трансляцию матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 5 Брандт, 1:1 – 9 Левандовски, 1:2 – 44 Коман, 2:2 – 48 Холанд, 2:3 – 77, пенальти Левандовски.
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Боруссия Д –
Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).
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Бавария –
Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).
- Предупреждения:
- Джан (51), Беллингем (86), Левандовски (87).