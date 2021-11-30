Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд – «Бавария». 2:3 – Левандовски реализовал пенальти. Текстовый онлайн есть

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

В 14-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию»

Sports.ru ведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

Боруссия Д – Бавария 2:3 (второй тайм)
Дата проведения
4 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Брандт, 1:1 – Левандовски, 1:2 – 44 Коман, 2:2 – 48 Холанд, 2:3 – 77, пенальти Левандовски.
Боруссия ДКобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).
БаварияНойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).
Предупреждения:
Джан (51), Беллингем (86), Левандовски (87).

 

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