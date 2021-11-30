«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. Вейналдум сравнял на 92-й

В 17-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» сыграл внчью с «Лансом» на выезде (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Первый гол забил полузащитник хозяев Секо Фофана на 62-й минуте матча. Хавбек парижан Джорджиньо Вейналдум сравнял счет на 92-й минуте.
После этой игры «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 42 очками, «Ланс» идет третьим, набрав 27 баллов.
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.00, «Болларт-Делелис»
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Ланс –
Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).
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ПСЖ –
Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).