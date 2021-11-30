«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. Вейналдум сравнял на 92-й

В 17-м туре французской Лиги 1 сыграл внчью с на выезде (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый гол забил полузащитник хозяев Секо Фофана на 62-й минуте матча. Хавбек парижан Джорджиньо Вейналдум сравнял счет на 92-й минуте.

После этой игры «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 42 очками, «Ланс» идет третьим, набрав 27 баллов.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1