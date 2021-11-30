«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лансом» – 1:1. Вейналдум сравнял на 92-й

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция Футбол

В 17-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» сыграл внчью с «Лансом» на выезде (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый гол забил полузащитник хозяев Секо Фофана на 62-й минуте матча. Хавбек парижан Джорджиньо Вейналдум сравнял счет на 92-й минуте.

После этой игры «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 42 очками, «Ланс» идет третьим, набрав 27 баллов.

Ланс – ПСЖ 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
4 декабря, 23.00, «Болларт-Делелис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 62 Фофана, 1:1 – 90 Вейналдум.
ЛансЛека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).
ПСЖНавас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).
Предупреждения:
Медина (47), Верратти (63), Хакими (90), Гради (90).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные