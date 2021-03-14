Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Спицов, Клэбо, Холунн выступят в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км

Сегодня на втором этапе Кубка мира по лыжам пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.

мира по лыжным гонкам

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

11. Ховард Мусебю (Норвегия)...

23. Харальд Амундсен (Норвегия)...

27. Калле Халварссон (Швеция)...

30. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

31. Дидрик Тонсет (Норвегия)

32. (Россия)

33. Андрей Ларьков (Россия)

34. Морис Манифика (Франция)

35. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

36. (Россия)

37. Пол Гульберг (Норвегия)

38. Шюр Рете (Норвегия)

39. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

42. (Норвегия)...

46. (Россия)...

50. Ииво Нисканен (Финляндия)...

52. Алексей Червоткин (Россия)...

54. Сергей Устюгов (Россия)...

56. Артем Мальцев (Россия)...

62. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

70. Александр Большунов (Россия)

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере