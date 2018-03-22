Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми сыграет в седьмой партии с Магнусом Карлсеном

4 декабря в Дубае пройдет седьмая партия матча за звание чемпиона мира. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Матч на первенство мира

Дубай, ОАЭ

7-я партия

Начало – в 15:30 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Счет после шести партий: 2,5:3,5

ПРИМЕЧАНИЕ: всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий.

Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.