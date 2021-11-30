«Локомотив» проиграл 4 матча подряд. Команда Гиздоля не побеждает с октября

«Локомотив» уступил (0:1) в 17-м туре .

Команда тренера Маркуса Гиздоля потерпела четвертое поражение подряд. Ранее она уступила «Ахмату» (1:2), «Лацио» (0:3) и тульскому «Арсеналу» (1:3).

Всего не побеждает уже 6 матчей. После 30 октября, когда случилась победа над «Нижним Новгородом» (2:1), у московского клуба 2 ничьих и 4 поражения.

Далее команда встретится с «Марселем» в Лиге Европы 9 декабря, а перед уходом на зимнюю паузу сыграет с «Уфой» 12-го.

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