«Барселона» проиграла «Бетису» (0:1), пропустив на 79-й

В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» проиграла «Бетису» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хавбек «Бетиса» Хуанми Хименес забил победный мяч на 79-й минуте.
Это поражение стал первым для каталонцев под руководством Хави. Ранее команда при нем дважды победила в Ли Лиге и сыграла вничью в Лиге чемпионов.
- Дата проведения
- 4 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
- Гол:
- 0:1 – 79 Хуанми.
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Барселона –
тер Стеген, Дест, Лангле (де Йонг, 82), Араухо, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (де Йонг, 59), Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули (Пике, 82), Депай.
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Бетис –
Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 71), Руибаль (Тельо, 63).
- Предупреждения:
- Виллиан Жозе (12), Нико Гонсалес (42), Родригес (73).