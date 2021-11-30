«Барселона» проиграла «Бетису» (0:1), пропустив на 79-й

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В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» проиграла «Бетису» (0:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хавбек «Бетиса» Хуанми Хименес забил победный мяч на 79-й минуте.

Это поражение стал первым для каталонцев под руководством Хави. Ранее команда при нем дважды победила в Ли Лиге и сыграла вничью в Лиге чемпионов.

Барселона – Бетис 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 79 Хуанми.
Барселонатер Стеген, Дест, Лангле (де Йонг, 82), Араухо, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (де Йонг, 59), Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули (Пике, 82), Депай.
БетисРуй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 71), Руибаль (Тельо, 63).
Предупреждения:
Виллиан Жозе (12), Нико Гонсалес (42), Родригес (73).

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