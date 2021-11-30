«Барселона» проиграла «Бетису» (0:1), пропустив на 79-й

В 16-м туре Ла Лиги проиграла (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хавбек «Бетиса» Хуанми Хименес забил победный мяч на 79-й минуте.

Это поражение стал первым для каталонцев под руководством Хави. Ранее команда при нем дважды победила в Ли Лиге и сыграла вничью в Лиге чемпионов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги