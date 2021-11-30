«Кубок Америки – более сильный турнир, чем Евро». Луческу считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер киевского Мирча Луческу считает, что нападающий заслуженно получил .

«Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая играют в больших европейских клубах.

Месси часто обвиняли в том, что он не смог помочь национальной сборной выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, он отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его достижения на клубном уровне.

В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной «Барселоны», уравновешивая команду с 18-19-летними детьми. Такими, как Педри», – приводит слова Луческу украинская Tribuna.com.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси