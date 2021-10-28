Вероника Логинова стала гендиректором РУСАДА

Теги допинг РУСАДА Юрий Ганус Михаил Буханов Вероника Логинова Биатлон

Вероника Логинова заняла пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора РУСАДА», – сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей организации.

Логинова имеет опыт работы в РУСАДА, также она возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России. Логинова является советником ректора по разработке антидопинговых программ Российского международного олимпийского университета.

С тех пор, как в августе 2020 года был уволен предыдущий глава РУСАДА Юрий Ганус, обязанности гендиректора агентства исполнял Михаил Буханов.

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