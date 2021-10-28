Вероника Логинова стала гендиректором РУСАДА

Вероника Логинова заняла пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора РУСАДА», – сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей организации.

Логинова имеет опыт работы в РУСАДА, также она возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России. Логинова является советником ректора по разработке антидопинговых программ Российского международного олимпийского университета.

С тех пор, как в августе 2020 года был уволен предыдущий глава РУСАДА Юрий Ганус, обязанности гендиректора агентства исполнял .